A Fundação Casa da Cultura e Esportes, com apoio da Secretaria de Cultura de Jundiaí, está com inscrições abertas para o Edital nº 01/2026 do projeto “Vitrine da Dança – Temporada 2026”. A iniciativa valoriza a produção artística local e amplia as oportunidades para academias, clubes, escolas e instituições exclusivamente de dança sediadas no município.

O chamamento público prevê a ocupação de importantes espaços culturais da cidade com apresentações ao longo do segundo semestre. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 3 de julho, exclusivamente, de forma on-line. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis na página de Editais e Regulamentos.

A programação contempla datas na Sala Glória Rocha, em novembro, além do o Teatro Polytheama, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os grupos poderão apresentar diferentes estilos e linguagens da dança, como jazz, balé, contemporâneo, sapateado, clássico, moderno, entre outros. A distribuição das instituições nos espaços seguirá os critérios de classificação e pontuação estabelecidos no edital.