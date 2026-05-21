A 28ª edição do Festival Enredança, realizada em Jundiaí entre os dias 15 e 31 de maio, no Teatro Polytheama, já distribuiu na primeira semana de Mostra Competitiva 100 premiações. Os prêmios reconhecem e valorizam os artistas, as companhias e a arte da dança.
O festival reuni 40 jurados, selecionados de acordo com suas especialidades técnicas em cada estilo e linguagem da dança. A cada noite da Mostra Competitiva, três profissionais são responsáveis pela avaliação das apresentações, conforme a modalidade do dia.
A curadoria dos jurados é de responsabilidade de Erick Gutierres. “Uma das minhas principais preocupações foi convidar um corpo de jurados extremamente qualificado e respeitado em suas trajetórias”, destaca.
Segundo Erick, o trabalho vai além da definição dos nomes. “A curadoria também traz identidade, qualidade técnica, diálogo entre as linguagens e, principalmente, é uma das responsáveis pela experiência vivida pelos participantes, público e jurados”, comenta.
Além da Mostra Competitiva, o Enredança também ocupa espaços no Maxi Shopping e Paineiras Shopping com a Mostra Paralela, ampliando o acesso do público às apresentações. “Criar encontros onde a arte não apenas se apresenta, mas também acolhe, transforma e permanece na memória das pessoas”, ressalta Erick Gutierres.
Evento gratuito com retirada de ingressos
As mostras são gratuitas. Mas é necessário realizar a retirada de ingressos, a partir das 10h30 do dia anterior a cada espetáculo, tanto na bilheteria física do Teatro Polytheama quanto pela plataforma Sympla.