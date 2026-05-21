A 28ª edição do Festival Enredança, realizada em Jundiaí entre os dias 15 e 31 de maio, no Teatro Polytheama, já distribuiu na primeira semana de Mostra Competitiva 100 premiações. Os prêmios reconhecem e valorizam os artistas, as companhias e a arte da dança.

O festival reuni 40 jurados, selecionados de acordo com suas especialidades técnicas em cada estilo e linguagem da dança. A cada noite da Mostra Competitiva, três profissionais são responsáveis pela avaliação das apresentações, conforme a modalidade do dia.

A curadoria dos jurados é de responsabilidade de Erick Gutierres. “Uma das minhas principais preocupações foi convidar um corpo de jurados extremamente qualificado e respeitado em suas trajetórias”, destaca.