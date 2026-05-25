Uma briga entre cachorros terminou em confusão familiar e na prisão de um homem por violência doméstica, neste fim de semana, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí. O caso foi atendido por equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

Segundo a PM, dois cães começaram a brigar dentro da residência, o que desencadeou uma discussão entre os moradores da casa, que são tutores dos animais.

Durante a confusão, o pai teria partido para cima da própria filha e a enforcado. Ela reagiu e acertou um soco no rosto dele. Após o episódio, a mulher deixou o imóvel e acionou a Polícia Militar.