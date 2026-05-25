25 de maio de 2026
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Briga de cachorros acaba em prisão de homem em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Após análise da ocorrência, o homem acabou preso em flagrante
Após análise da ocorrência, o homem acabou preso em flagrante

Uma briga entre cachorros terminou em confusão familiar e na prisão de um homem por violência doméstica, neste fim de semana, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí. O caso foi atendido por equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

Segundo a PM, dois cães começaram a brigar dentro da residência, o que desencadeou uma discussão entre os moradores da casa, que são tutores dos animais.

Durante a confusão, o pai teria partido para cima da própria filha e a enforcado. Ela reagiu e acertou um soco no rosto dele. Após o episódio, a mulher deixou o imóvel e acionou a Polícia Militar.

As partes foram encaminhadas a uma unidade de saúde para atendimento médico e, posteriormente, levadas à delegacia.

Após análise da ocorrência, o homem acabou preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.

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