25 de maio de 2026
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11º BATALHÃO

PMs prendem suspeito de furto a residência em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada
O homem foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada

Um homem foi preso por policiais militares do 11º Batalhão na manhã desta segunda-feira (25), na região do bairro Gramadão, em Jundiaí, suspeito de furtar uma residência. Durante a tentativa de fuga, ele entrou em luta corporal com um policial militar antes de ser detido.

Segundo apurou a reportagem, um transeunte percebeu um possível ladrão entrando em uma casa e acionou a PM.

Equipes foram enviadas ao local e iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado e tentou escapar correndo para uma área de mata, conseguindo acessar uma rua, onde acabou cercado pelos policiais.

Ainda de acordo com a PM, ele carregava diversos objetos furtados da residência invadida.

O homem foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito, de 18 anos, possui antecedentes infracionais, incluindo duas passagens pela Fundação Casa, além de registros por roubo e tráfico de drogas.

Entre os itens recuperados estão:

* R$ 116,35
* Dois monitores
* Uma televisão de 43 polegadas
* Uma balança
* Cartões de crédito

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