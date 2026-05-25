Um homem foi preso por policiais militares do 11º Batalhão na manhã desta segunda-feira (25), na região do bairro Gramadão, em Jundiaí, suspeito de furtar uma residência. Durante a tentativa de fuga, ele entrou em luta corporal com um policial militar antes de ser detido.

Segundo apurou a reportagem, um transeunte percebeu um possível ladrão entrando em uma casa e acionou a PM.

Equipes foram enviadas ao local e iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado e tentou escapar correndo para uma área de mata, conseguindo acessar uma rua, onde acabou cercado pelos policiais.