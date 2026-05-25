Um homem foi preso por policiais militares do 11º Batalhão na manhã desta segunda-feira (25), na região do bairro Gramadão, em Jundiaí, suspeito de furtar uma residência. Durante a tentativa de fuga, ele entrou em luta corporal com um policial militar antes de ser detido.
Segundo apurou a reportagem, um transeunte percebeu um possível ladrão entrando em uma casa e acionou a PM.
Equipes foram enviadas ao local e iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado e tentou escapar correndo para uma área de mata, conseguindo acessar uma rua, onde acabou cercado pelos policiais.
Ainda de acordo com a PM, ele carregava diversos objetos furtados da residência invadida.
O homem foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito, de 18 anos, possui antecedentes infracionais, incluindo duas passagens pela Fundação Casa, além de registros por roubo e tráfico de drogas.
Entre os itens recuperados estão:
* R$ 116,35
* Dois monitores
* Uma televisão de 43 polegadas
* Uma balança
* Cartões de crédito