Desta vez, 18 gestantes que fazem o acompanhamento na Clínica da Família 2, no bairro Almerinda Chaves, foram contempladas com o kit maternidade, composto por itens essenciais para os primeiros dias do bebê. A entrega aconteceu na última semana.

Em meio à expectativa pela chegada de uma nova vida, cada gesto de cuidado faz diferença e, para muitas famílias, representa acolhimento e esperança. Foi com esse propósito que o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí realizou mais uma entrega do Projeto Colo de Mãe, iniciativa que leva dignidade, carinho e suporte a gestantes em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede municipal de saúde.

O prefeito Gustavo Martinelli, que participou da entrega, destacou a relevância da iniciativa e o impacto direto na vida dessas mulheres. “O Colo de Mãe vai além dos itens entregues. Ele representa presença, carinho e apoio em um dos momentos mais marcantes da vida, para que cada gestante saiba que ela não está sozinha e que essa nova vida já chega cercada de cuidado”, afirmou.

Esta foi a oitava entrega desde o lançamento do projeto, em agosto de 2025, contemplando gestantes dos bairros Vila Maringá, Jardim Tarumã, Jardim São Camilo, Vila Ana, Fazenda Grande, Guanabara e Jardim Tamoio. Ao todo, o “Colo de Mãe” já beneficiou mais de 160 futuras mães, reforçando o compromisso do município com o cuidado integral desde o início da vida.

Entre as beneficiadas, Ketulem Haiane Pereira Gonçalves, de 26 anos, vive um momento especialmente marcante: à espera do primeiro filho, cujo sexo ainda é uma surpresa. Ela conta que acompanhava com expectativa a chegada do projeto à unidade de saúde onde realiza o pré-natal. “Eu já tinha visto acontecer em outras UBSs e ficava na torcida para chegar a nossa vez”, disse a futura mãe.