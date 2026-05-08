08 de maio de 2026
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PRESO PELA DDM

Mulher denuncia o companheiro, que a acusa de se autolesionar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O companheiro da vítima foi preso em seu local de trabalho
O companheiro da vítima foi preso em seu local de trabalho

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí prenderam um homem nesta quinta-feira (7), suspeito de violência doméstica e lesão corporal contra a companheira. Ele, no entanto, negou as agressões e alegou que a mulher teria provocado os próprios ferimentos. O caso segue em investigação.

Segundo informações da polícia, a vítima já havia denunciado o companheiro anteriormente e chegou a obter uma medida protetiva na Justiça. Apesar disso, o casal retomou o relacionamento algum tempo depois.

Nesta quinta-feira, porém, a mulher foi à DDM para denunciar novas agressões. Ela apresentou aos investigadores marcas pelo corpo que, segundo afirmou, teriam sido causadas pelo companheiro.

Diante da situação considerada flagrancial, os policiais civis foram até o local de trabalho do suspeito e efetuaram a prisão.

Durante o depoimento, o homem negou as acusações e afirmou que a companheira teria se machucado sozinha para culpá-lo.

Ele foi encaminhado à sede da DDM, onde permaneceu preso em flagrante.

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