Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí prenderam um homem nesta quinta-feira (7), suspeito de violência doméstica e lesão corporal contra a companheira. Ele, no entanto, negou as agressões e alegou que a mulher teria provocado os próprios ferimentos. O caso segue em investigação.

Segundo informações da polícia, a vítima já havia denunciado o companheiro anteriormente e chegou a obter uma medida protetiva na Justiça. Apesar disso, o casal retomou o relacionamento algum tempo depois.

Nesta quinta-feira, porém, a mulher foi à DDM para denunciar novas agressões. Ela apresentou aos investigadores marcas pelo corpo que, segundo afirmou, teriam sido causadas pelo companheiro.