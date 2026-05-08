A Prefeitura de Jundiaí oficializou o médico Dr. Flavio Amorim Nogueira como o novo secretário de Promoção da Saúde (SMPS). Com uma trajetória marcada pela gestão estratégica e técnica, Amorim assume a pasta com uma meta clara: diminuir o tempo de espera por consultas, exames e especialidades, garantindo que o atendimento chegue mais rápido a quem precisa.

Sua gestão começa com um pente-fino imediato em todos os contratos e processos da rede. O objetivo é identificar gargalos e otimizar a integração entre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Hospital São Vicente, o Hospital Universitário e o Regional.

Cirurgião vascular formado pela Unesp, o novo secretário une o conhecimento clínico à expertise administrativa, com pós-graduação em Administração em Saúde pela FGV e formação em Direito pelo Mackenzie. Sua experiência em auditoria do SUS, regulação de vagas e urgência e emergência traz a segurança técnica necessária para liderar projetos de eficiência hospitalar em nível nacional, agora aplicados diretamente em Jundiaí.