Em mais um dia de operação contra o tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão prenderam um suspeito e apreenderam grande quantidade de entorpecentes nesta quarta-feira (6).

Os policiais do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) realizavam patrulhamento pela região conhecida como “torneira”, área apontada pelas forças de segurança como concentradora de vários pontos de venda de drogas em um curto trecho. Durante a ação, os PMs flagraram traficantes em atividade e tentaram realizar a abordagem.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os bandidos fugiram, mas um suspeito acabou alcançado e detido.