Em mais um dia de operação contra o tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão prenderam um suspeito e apreenderam grande quantidade de entorpecentes nesta quarta-feira (6).
Os policiais do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) realizavam patrulhamento pela região conhecida como “torneira”, área apontada pelas forças de segurança como concentradora de vários pontos de venda de drogas em um curto trecho. Durante a ação, os PMs flagraram traficantes em atividade e tentaram realizar a abordagem.
Ao perceberem a aproximação das equipes, os bandidos fugiram, mas um suspeito acabou alcançado e detido.
Com o homem, os policiais apreenderam mais de 1 kg de crack, cocaína e lança-perfume, além de aproximadamente 1,5 kg de maconha. As drogas já estavam fracionadas e prontas para comercialização.
Também foram localizados dinheiro, rádio comunicador, maquininhas de cartão e até um QR Code utilizado para pagamentos relacionados ao tráfico.
Segundo a PM, o suspeito confessou que atuava no tráfico mediante pagamento diário e admitiu possuir outras passagens pelo mesmo crime.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.
OPERAÇÕES
As ações no São Camilo estão sendo intensificadas nos últimos dias. No início da semana, equipes do RPM também prenderam um homem por resistência e injúria racial contra um policial militar na antiga rua Bolívia, atual rua Idalina Gonçalves Dias.
De acordo com a corporação, na ocasião o suspeito fugiu ao notar a presença da polícia e deixou cair um iPhone 13 Pro Max durante a fuga. Minutos depois, retornou ao local exigindo a devolução do aparelho e reagiu à abordagem, passando a agredir verbalmente os agentes.
Segundo os policiais, ele ainda proferiu ofensas racistas contra um dos PMs. O homem precisou ser contido com apoio de outras equipes e acabou preso em flagrante.