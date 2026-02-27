O “Colo de Mãe”, lançado em agosto de 2025, já contemplou mais de 100 mães, proporcionando acolhimento, dignidade e cuidado em um momento único e marcante na vida de qualquer mulher, atendendo o objetivo de apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade de Jundiaí.

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou mais uma entrega do Projeto “Colo de Mãe” para gestantes que fazem o acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Guanabara. Foram entregues 25 kits maternidade com itens essenciais para a chegada do bebê, como fraldas, roupas, produtos de higiene e manta, além do sorteio de um carrinho de passeio, um berço e saquinhos para armazenamento de leite que foram doados ao Fundo.

Para a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, a consolidação do projeto acontece por conta da importante parceria com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, que realiza um trabalho de excelência nas Unidades Básicas com as gestantes. “Alcançar esse objetivo é resultado direto de um trabalho construído a muitas mãos. Essa conquista só é possível graças à parceria com a área da Saúde, que realiza um acompanhamento fundamental junto às gestantes, incentivando o pré-natal e reforçando a importância dos cuidados durante toda a gestação. É essa atuação integrada que gera impacto real na vida das mães e dos bebês”, afirma.

O prefeito Gustavo Martinelli enalteceu o projeto e todo o trabalho realizado pelo Fundo Social de Solidariedade. “O ‘Colo de Mãe’, assim como todos os demais projetos desenvolvidos pelo Fundo Social, vão muito além da assistência. Eles devolvem a dignidade, fortalecem a autonomia e criam oportunidades para que as pessoas possam crescer, transformar seus próprios caminhos e construir uma vida mais justa e próspera”, diz.

O projeto “Colo de Mãe”, além de presentear as gestantes com um kit de enxoval para a chegada do bebê, tem como principal objetivo incentivar que as mães façam o pré-natal e todo o acompanhamento da gestação junto da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. “Todas as Unidades Básicas de Saúde têm um olhar especial para esse momento da vida da mulher e realizam um acompanhamento de perto com profissionais, realização de exames e orientação para que as gestantes recebam assistência de qualidade. Essa parceria com o Fundo Social é essencial, porque além de fortalecer esse cuidado, o projeto ainda oferece oportunidade para famílias com pouco recursos financeiros”, afirma Natalia Monteiro, do Departamento de Atenção Básica à Saúde.

