Quatorze pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (8) em um acidente registrado na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma das vítimas foi socorrida em estado grave, 11 em estado leve e duas em estado moderado.

Ainda de acordo com a Artesp, o acidente foi registrado na altura do bairro do Poste. As vítimas estavam em uma van que trafegava pela pista no sentido interior, quando no km 65 perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central da pista.

Uma das pistas foi interditada para socorro às vítimas. No momento não há interdição de pistas e o trânsito flui normalmente no sentido interior.