O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou a primeira entrega do ano do Projeto “Colo de Mãe”, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fazenda Grande. A ação contemplou 25 gestantes com um kit que contém itens essenciais para o início da maternidade, como fraldas, roupas, mantas e produtos de higiene. A entrega também contou com o sorteio de um carrinho de passeio e um berço que foram doados ao Fundo.

Esta é a 5ª entrega de kits desde o lançamento do projeto, em agosto de 2025, beneficiando mais de 90 mães. Dentre os programas do Fundo Social, o “Colo de Mãe” tem o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando acolhimento e dignidade em um momento tão especial na vida de uma mulher.

Para a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, começar 2026 com ações do “Colo de Mãe” é reafirmar que o cuidado com as pessoas está sempre em primeiro lugar. “Cada kit maternidade entregue é uma forma de acolher novas vidas com carinho e dignidade, incentivando o acompanhamento pré-natal, essencial para uma gestação mais segura”, afirma.