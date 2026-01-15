O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou a primeira entrega do ano do Projeto “Colo de Mãe”, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fazenda Grande. A ação contemplou 25 gestantes com um kit que contém itens essenciais para o início da maternidade, como fraldas, roupas, mantas e produtos de higiene. A entrega também contou com o sorteio de um carrinho de passeio e um berço que foram doados ao Fundo.
Esta é a 5ª entrega de kits desde o lançamento do projeto, em agosto de 2025, beneficiando mais de 90 mães. Dentre os programas do Fundo Social, o “Colo de Mãe” tem o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando acolhimento e dignidade em um momento tão especial na vida de uma mulher.
Para a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, começar 2026 com ações do “Colo de Mãe” é reafirmar que o cuidado com as pessoas está sempre em primeiro lugar. “Cada kit maternidade entregue é uma forma de acolher novas vidas com carinho e dignidade, incentivando o acompanhamento pré-natal, essencial para uma gestação mais segura”, afirma.
LEIA MAIS:
- Fundo Social entrega kits do ‘Colo de Mãe’ na UBS Vila Ana
- Fundo Social entrega 30 kits do ‘Programa Colo de Mãe’ no Tarumã
O “Colo de Mãe” é realizado pelo Funss em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde e busca não apenas fornecer o kit de enxoval, mas principalmente incentivar a realização do pré-natal, fortalecendo os vínculos de cuidado entre as gestantes e a rede municipal de saúde.
“Desde a suspeita da gravidez até o nascimento do bebê, as mães passam por consultas, realizam todos os exames, atualizam as vacinas e recebem as orientações necessárias para uma gravidez saudável e tranquila”, explica a gerente da Unidade do Fazenda Grande, Daniele Lara da Silva Neves.
Cuidado de perto
Ana Maria Silva faz o acompanhamento gestacional na UBS Fazenda Grande e foi uma das 25 gestantes contempladas com o kit, além de ter ganho o sorteio de um carrinho de passeio. Grávida de Elisa, ela disse que foi durante o pré-natal que descobriu alteração em seu exame de glicemia e agora segue monitorando os índices até a chegada da sua quarta filha.
“Eu só tenho a agradecer por todo esse cuidado comigo e com a minha filha, tanto o kit maternidade quanto o carrinho vieram em tão boa hora, já que são itens essenciais para os primeiros meses após a chegada do nosso filho”, comemora.
Quem também celebrou ao ganhar o berço foi Alessandra Cristina de Araújo Oliveira, grávida de 7 meses do Matteo. “Estou impressionada com tudo que ganhei, desde o kit que é montado com itens de qualidade até o berço. Estou muito feliz”.