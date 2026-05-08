Compartilhar em família o amor por uma profissão pode parecer comum, mas perpetuar esse sentimento por três gerações é de se admirar. No Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), as técnicas em enfermagem Zuleica de Arruda, Juliana de Arruda Gonçalves e Mayara Gonçalves, avó, mãe e filha, cuidam de cada paciente com toda gentileza, empatia e conhecimento que requer a área da enfermagem.
Zuleica, com mais de 30 anos de profissão, escolheu a enfermagem depois de uma experiência particular na família. “Passei por uma situação em que eu precisei ajudar no cuidado de uma pessoa e isso me marcou, fiquei interessada em estudar e aprender mais. Aos 20 anos, decidi que era isso que eu queria e me apaixonei”, comenta.
O que a técnica em enfermagem não esperava é que a filha, Juliana, seguiria o mesmo caminho. “Sempre compartilhei muito da minha rotina no hospital, falando sobre os plantões, colegas de trabalho, equipe médica... Ela acabou ficando interessada e fez o curso técnico. Mayara, minha neta, foi junto. Eu não imaginava que uma coisa levaria a outra”, diz, brincando.
Zuleica e Juliana trabalham em uma das UTIs do Hospital São Vicente, em plantões alternados, enquanto Mayara atua nas ambulâncias do Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos (Saec), no transporte de pacientes para consultas, exames e outras terapias.
“Crescer vendo minha mãe se dedicar ao cuidado direto ao próximo me deu um senso de propósito. Eu via toda a habilidade técnica dela e isso me despertou o desejo de também fazer a diferença na vida das pessoas”, explica Juliana.
Para Juliana, conviver profissionalmente com Zuleica permite um grande aprendizado. “Com ela, aprendo sobre detalhes técnicos e humanos que vão além dos livros, como a importância de tratar cada paciente como ‘o amor da vida de alguém’”, afirma a técnica em enfermagem.
Ver a filha Mayara trilhar os mesmos passos é motivo de orgulho para a profissional, que deu à luz no próprio Hospital São Vicente, quando a instituição ainda contava com maternidade. “Compartilhar a mesma missão em família é uma conexão única que só quem vive a assistência entende de verdade! O orgulho pessoal se mistura com o profissional, pois o lugar que antes foi cenário do início da vida da Mayara agora é o palco onde exercemos o propósito de cuidar de outras pessoas”, se emociona.
Mayara cresceu vendo na avó e na mãe não apenas profissionais, mas verdadeiras cuidadoras que serviram de inspiração. “Desde pequena, eu via o cansaço depois de um plantão agitado, mas também via o brilho nos olhos quando falavam dos pacientes que ajudavam. Isso foi crescendo dentro de mim e eu entendi que a enfermagem é mais que uma profissão, é um ato de amor. Quando chegou o momento de iniciar minha trajetória profissional, foi uma escolha muito natural”, explica.
“Ouvir as histórias delas é como aprender com quem já viveu de tudo um pouco dentro da profissão. É uma troca que vai além do profissional, envolve carinho, cuidado e uma conexão muito forte. É como ter duas referências dentro e fora de casa ao mesmo tempo. Sinto que estou continuando um legado e compartilhar o mesmo uniforme e a mesma missão é muito especial. O sentimento é de gratidão todos os dias”, comenta a jovem.
Vendo filha e neta seguindo os mesmos passos dentro do Hospital São Vicente, Zuleica se emociona. “Para mim, ver as três gerações trabalhando juntas é um orgulho. É muito bacana vivenciar isso ao lado delas, ver a Mayara feliz iniciando sua trajetória profissional e acompanhar de perto. O Hospital São Vicente é o lugar onde eu iniciei minha carreira e aprendi tudo o que sei, e vê-las nesse ambiente junto comigo é muito gratificante”, diz a técnica em enfermagem.