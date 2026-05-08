Mayara cresceu vendo na avó e na mãe não apenas profissionais, mas verdadeiras cuidadoras que serviram de inspiração. “Desde pequena, eu via o cansaço depois de um plantão agitado, mas também via o brilho nos olhos quando falavam dos pacientes que ajudavam. Isso foi crescendo dentro de mim e eu entendi que a enfermagem é mais que uma profissão, é um ato de amor. Quando chegou o momento de iniciar minha trajetória profissional, foi uma escolha muito natural”, explica.

“Ouvir as histórias delas é como aprender com quem já viveu de tudo um pouco dentro da profissão. É uma troca que vai além do profissional, envolve carinho, cuidado e uma conexão muito forte. É como ter duas referências dentro e fora de casa ao mesmo tempo. Sinto que estou continuando um legado e compartilhar o mesmo uniforme e a mesma missão é muito especial. O sentimento é de gratidão todos os dias”, comenta a jovem.

Vendo filha e neta seguindo os mesmos passos dentro do Hospital São Vicente, Zuleica se emociona. “Para mim, ver as três gerações trabalhando juntas é um orgulho. É muito bacana vivenciar isso ao lado delas, ver a Mayara feliz iniciando sua trajetória profissional e acompanhar de perto. O Hospital São Vicente é o lugar onde eu iniciei minha carreira e aprendi tudo o que sei, e vê-las nesse ambiente junto comigo é muito gratificante”, diz a técnica em enfermagem.