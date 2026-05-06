Com a chegada das frentes frias, aumenta a circulação de vírus, o que também eleva a incidência de problemas respiratórios. Nesse cenário, uma dúvida frequente surge: é apenas uma alergia ou uma síndrome respiratória?

Espirros, tosse, coriza e falta de ar são sintomas comuns em períodos de mudança de temperatura. Apesar de semelhantes, podem ter origens diferentes e exigir cuidados específicos. Por isso, saber identificar esses sinais é essencial para evitar complicações e buscar o atendimento adequado no momento certo.

Apesar de apresentarem sinais semelhantes, os dois quadros têm causas distintas que exigem atenção para um diagnóstico certeiro. As alergias respiratórias estão relacionadas a uma condição própria do organismo. Segundo o pneumologista Eduardo Leme, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), a alergia não depende de uma época específica do ano, embora possa se manifestar com mais intensidade nesse período.

“A alergia é uma condição que o paciente já possui. Ela está ali independentemente de clima ou estação, mas pode se manifestar de forma mais intensa quando há contato com substâncias que desencadeiam a reação alérgica”, explica.

Essas substâncias, conhecidas como alérgenos, incluem poeira, ácaros, mofo, pólen, pelos de animais, além de cheiros fortes, como perfumes e produtos de limpeza, e até mudanças bruscas de temperatura, que é a situação atual na região de Jundiaí. O especialista explica que as alergias respiratórias podem afetar diferentes partes do sistema respiratório, como as vias aéreas superiores (nariz e garganta), com os sintomas mais comuns sendo espirros, congestão nasal, coriza e coceira. E vias aéreas inferiores (brônquios e pulmões), com sintomas de tosse seca, chiado no peito e falta de ar, especialmente em casos de asma.