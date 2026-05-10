Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até este domingo (10) para aumentar as chances de receber a restituição já no primeiro lote, previsto para este mês, dia 29 de maio.

Segundo a Receita Federal, a prioridade é dada a quem entrega a declaração mais cedo, desde que não haja erros ou pendências no documento. O uso da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via Pix também aumentam as chances de antecipação da restituição.

Até o fim da manhã deste domingo (10), quando foi feito o último levantamento, 21.618.532 contribuintes haviam enviado a declaração, o que representa 49,13% das 44 milhões de declarações esperadas pela Receita Federal neste ano.