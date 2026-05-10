Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até este domingo (10) para aumentar as chances de receber a restituição já no primeiro lote, previsto para este mês, dia 29 de maio.
Segundo a Receita Federal, a prioridade é dada a quem entrega a declaração mais cedo, desde que não haja erros ou pendências no documento. O uso da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via Pix também aumentam as chances de antecipação da restituição.
Até o fim da manhã deste domingo (10), quando foi feito o último levantamento, 21.618.532 contribuintes haviam enviado a declaração, o que representa 49,13% das 44 milhões de declarações esperadas pela Receita Federal neste ano.
O prazo final para entrega da declaração segue até o dia 29 de maio, às 23h59min59s. Já a data limite para quem deseja pagar o imposto via débito automático na primeira parcela ou em cota única termina neste domingo (10).
A Receita Federal informou ainda que 67,9% das declarações entregues até agora terão direito à restituição. Outros 18,3% dos contribuintes precisarão pagar imposto, enquanto 13,8% não têm valores a pagar nem a receber.
A consulta ao primeiro lote de restituição ainda não foi liberada, mas a expectativa é que fique disponível a partir de 22 de maio.
Neste ano, a Receita reduziu o número de lotes de restituição de cinco para quatro. O calendário previsto é:
- 1º lote: 29 de maio;
-
2º lote: 30 de junho;
-
3º lote: 31 de julho;
4º lote: 28 de agosto.
Especialistas orientam os contribuintes a revisarem atentamente os dados antes do envio para evitar inconsistências que possam levar a declaração à malha fina e atrasar a restituição.
Segundo a Receita, problemas no novo sistema de cruzamento de dados elevaram o número de declarações retidas neste ano. Divergências em informações prestadas por empresas por meio do eSocial e da EFD-Reinf estão entre os principais motivos das pendências.