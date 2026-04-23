A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) registrou, neste ano, 176 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 7 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. Do total, 147 casos são de SRAG não especificada, associada a vírus respiratórios como VSR e rinovírus, com 3 mortes. Além disso, foram confirmados 11 casos de influenza, com uma morte, e 8 casos de covid-19, que resultaram em 3 óbitos. Outros vírus respiratórios somam mais de 10 casos na região.

A maior concentração de registros está em Jundiaí, com 100 casos de SRAG não especificadas, além de 10 casos de influenza e 7 de covid-19. Nos demais municípios da RMJ, os números também chamam atenção: Várzea Paulista tem 17 casos, Itupeva registra 10, enquanto Louveira e Cabreúva contabilizam 7 casos cada. Já Jarinu soma 4 casos e Campo Limpo Paulista, 2 casos. As mortes por SRAG não especificada ocorreram em Cabreúva, Jundiaí e Várzea Paulista. No caso da Covid-19, os três óbitos foram registrados em Jundiaí, que também concentrou a morte por influenza.

De acordo com a pneumologista da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Lívia Bissoli Pradella, a chegada do frio e do tempo seco são fatores para redobrar a atenção para síndromes respiratórias. Ela destaca ainda que, nessa época do ano, há maior permanência em ambientes fechados, o que favorece a circulação de vírus. “Com grande oscilação de temperatura, devemos tomar mais cuidado com a saúde. O ar frio e seco é mais agressivo para o sistema respiratório, resseca a mucosa e diminui nossas defesas naturais”, explica.