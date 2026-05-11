Um motorista foi preso em flagrante neste final de semana, no bairro Vianelo, em Jundiaí, suspeito de dirigir bêbado, após se envolver em uma sequência de batidas. Após ser levado à delegacia, ele pagou fiança de R$ 1.650 e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente e, na rua Doutor Odil Campos Saes, os policiais constataram que o motorista de um Honda HR-V havia batido na traseira de um Honda CR-V. Na sequência, ao tentar fugir, ele engatou marcha à ré e atingiu outro veículo, um Nissan Kicks.

Os condutores dos carros atingidos realizaram o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Já o motorista do HR-V se recusou a fazer o exame, apesar de apresentar sinais aparentes de embriaguez, conforme registrado pelos policiais.