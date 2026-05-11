11 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Motorista é preso após bater em dois carros e urinar nas calças

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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IMAGEM ILUSTRATIVA
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro

Um motorista foi preso em flagrante neste final de semana, no bairro Vianelo, em Jundiaí, suspeito de dirigir bêbado, após se envolver em uma sequência de batidas. Após ser levado à delegacia, ele pagou fiança de R$ 1.650 e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente e, na rua Doutor Odil Campos Saes, os policiais constataram que o motorista de um Honda HR-V havia batido na traseira de um Honda CR-V. Na sequência, ao tentar fugir, ele engatou marcha à ré e atingiu outro veículo, um Nissan Kicks.

Os condutores dos carros atingidos realizaram o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Já o motorista do HR-V se recusou a fazer o exame, apesar de apresentar sinais aparentes de embriaguez, conforme registrado pelos policiais.

Durante o atendimento na delegacia, o homem caiu enquanto caminhava e sofreu ferimentos no rosto, sendo encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Ainda de acordo com a ocorrência, exames médicos descartaram problemas neurológicos. Diante dos sinais observados pelos policiais - incluindo dificuldade de locomoção, recusa ao bafômetro e roupas molhadas de urina - o delegado determinou a prisão em flagrante por crime de trânsito.

Após o pagamento da fiança, o motorista foi liberado para responder ao processo em liberdade.

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