Após o domingo chuvoso e a queda acentuada de temperaturas, principalmente entre a madrugada de domingo (10) e a manhã desta segunda-feira (11), Jundiaí alcançou recorde de mínima neste ano: apenas 6,54°C, de acordo com medição do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Para esta semana, a previsão do tempo indica que não chove mais, pelo menos até quinta-feira (14), e o friozinho deve continuar por alguns dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje a temperatura vai até 21°C. Na terça-feira (12), mínima de 7°C e máxima um pouco mais alta, de 24°C. Pode ocorrer nevoeiro pela manhã. Na quarta-feira (13), também sem chuva, termômetros entre 11°C e 26°C. Já na quinta, pode chover de forma isolada e temperaturas sobem, entre 17°C e 28°C. A sexta-feira (15) terá pancadas isoladas de chuva e termômetros caem novamente, para mínima de 14°C e máxima de 20°C.

No estado de São Paulo, de acordo com o Climatempo, o ar polar começou a avançar no sábado pelas regiões oeste, sudoeste e sul. O pico do frio tende a se estender até terça, incluindo a capital paulista. Ainda de acordo com o Climatempo, em Jundiaí, o fim de semana terá médias de temperatura mantidas e, após pausa no sábado (16) a chuva deve voltar no domingo (17) e continuar no início da próxima semana. Ainda na próxima semana, temperaturas máximas não devem passar dos 25°C em Jundiaí.