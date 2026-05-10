Uma ocorrência de violência doméstica com denúncia de disparo de arma de fogo terminou com um casal enquadrado na madrugada deste sábado (10), no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atendimento de uma ocorrênci na Estrada Municipal do Varjão, após relatos de agressão entre um casal e disparo de arma de fogo.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito acompanhado de familiares. No momento da abordagem, os agentes afirmaram ter visto o homem dispensar um objeto embaixo do carro. Durante vistoria nas proximidades, os policiais localizaram uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, sem munição. Questionado sobre a arma, o suspeito alegou que o objeto pertencia à companheira.



A mulher relatou que havia sido agredida pelo companheiro minutos antes, na residência onde o casal mora. Ela também afirmou que agrediu o companheiro durante a discussão e relatou que houve um disparo de arma de fogo efetuado pelo homem. Também informou que a arma apreendida pertencia ao seu falecido marido. Diante dos fatos, homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial. Segundo a PM, houve necessidade do uso de algemas devido ao receio de fuga e para garantir a integridade física da equipe.