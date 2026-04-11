O Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU/FMJ), unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) referência no atendimento de crianças e adolescentes, registrou um aumento expressivo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2025, foram notificados 43 casos da doença, número que saltou para 113 em 2026, o que significa aumento de 163%.
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que a síndrome gripal, por si só, não é de notificação compulsória, sendo obrigatória a notificação apenas dos casos que evoluem para internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Em 2026, foram notificados 14 casos de Influenza no município. Ainda assim, Jundiaí registrou, nesta quinta-feira (9), a primeira morte por SRAG em 2026, causada pelo vírus da influenza. Em nível estadual, o Painel de Monitoramento da Secretaria de Saúde aponta 7.879 casos confirmados de SRAG até 7 de abril, além de 510 óbitos.
Diante do cenário, o Hospital Universitário reforça a importância da vacinação contra a gripe e orienta a população a adotar medidas preventivas, como higienização frequente das mãos e uso de máscara ao apresentar sintomas respiratórios.
Na região, em Várzea Paulista, a Unidade Gestora de Saúde informou um caso confirmado de influenza em 2026; o paciente foi internado, mas já recebeu alta, e a vacinação também está disponível na cidade. A reportagem também procurou as cidades de Campo Limpo Paulista, Jarinu, Itupeva, Cabreúva e Louveira, que fazem parte da Região Metropolitana de Jundiaí, mas não recebeu retorno até o fechamento da edição.
Vacinação
Como forma de ampliar a proteção da população, a Prefeitura de Jundiaí promove neste sábado (11) uma ação especial de vacinação contra a gripe em sistema drive-thru, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), das 10h às 16h. A iniciativa é voltada principalmente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças pequenas, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais. O atendimento em veículos será destinado especialmente a pessoas com mobilidade reduzida e idosos, mediante agendamento, enquanto pedestres também poderão se vacinar no local.
Para receber a dose, é necessário apresentar documentos como CPF e carteira de vacinação, além de comprovantes específicos para grupos prioritários. A campanha segue ainda nas 35 unidades de saúde do município. A Prefeitura orienta ainda que pessoas com sintomas como febre, tosse, coriza, dores no corpo ou dificuldade para respirar procurem atendimento médico.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com base no balanço consolidado nesta sexta-feira (10), a cobertura vacinal contra a gripe atualmente é de de 14,06%, com 16.393 doses aplicadas.