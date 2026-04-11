O Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU/FMJ), unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) referência no atendimento de crianças e adolescentes, registrou um aumento expressivo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2025, foram notificados 43 casos da doença, número que saltou para 113 em 2026, o que significa aumento de 163%.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que a síndrome gripal, por si só, não é de notificação compulsória, sendo obrigatória a notificação apenas dos casos que evoluem para internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Em 2026, foram notificados 14 casos de Influenza no município. Ainda assim, Jundiaí registrou, nesta quinta-feira (9), a primeira morte por SRAG em 2026, causada pelo vírus da influenza. Em nível estadual, o Painel de Monitoramento da Secretaria de Saúde aponta 7.879 casos confirmados de SRAG até 7 de abril, além de 510 óbitos.

Diante do cenário, o Hospital Universitário reforça a importância da vacinação contra a gripe e orienta a população a adotar medidas preventivas, como higienização frequente das mãos e uso de máscara ao apresentar sintomas respiratórios.