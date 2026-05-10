Ação dos suspeitos foi identificada pela Guarda Municipal, que iniciou as buscas e capturou o grupo durante um segundo furto

Seis pessoas foram presas em flagrante na noite desta sexta-feira (9) suspeitas de integrar um grupo especializado em furtos a supermercados em Jundiaí. Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Municipal receberam informações por meio de um grupo de segurança compartilhado entre comerciantes e agentes públicos sobre um furto ocorrido em uma unidade de rede de supermercados localizado na avenida Anhanguera.

Com base nas imagens de monitoramento do estabelecimento, os guardas identificaram dois veículos utilizados pelos suspeitos um Fiat Uno e uma Fiat Fiorino e iniciaram buscas pela cidade. Os veículos foram localizados saindo do estacionamento de outra rede de supermercados, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, na Ponte São João. Durante a abordagem, uma mulher tentou fugir, mas foi alcançada e detida.

Na vistoria realizada, os agentes encontraram diversas mercadorias furtadas, principalmente caixas de azeite, café e produtos de higiene.

Conforme o boletim, as mercadorias eram decorrente dos furtos nos dois supermercados mencionados, utilizando o mesmo método.

De acordo com a Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência, o grupo atuava de forma coordenada. Foi identificado que, um dos suspeitos abasteciam os carrinhos com produtos, enquanto outros integrantes conduziam as mercadorias até os caixas. Nesse momento, um dos envolvidos distraía os operadores, permitindo que os produtos fossem retirados sem pagamento.