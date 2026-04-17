Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Treinamento de Segurança para Motociclistas. A iniciativa, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e em parceria com uma empresa privada, tem foco na prevenção de acidentes e na promoção de um trânsito mais seguro. O treinamento é gratuito e será realizado no próximo dia 25 de abril, a partir das 8h30, no estacionamento do Paço Municipal.

O treinamento é destinado a condutores habilitados na categoria A. Para participar do evento é necessário utilizar motocicleta e capacete próprios. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp, por meio do número (11) 97704-4328. Para garantir a vaga, é necessário informar nome completo, RG e CPF. Como nas demais edições, serão abordados temas fundamentais para uma pilotagem segura, a exemplo de técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva.

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