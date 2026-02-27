Os interessados devem confirmar participação enviando uma mensagem via WhatsApp para o número (11) 97704-4328, informando nome completo, RG e CPF. Serão abordados temas como inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva, além de técnicas de frenagem e mudança de trajetória.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e em parceria com a empresa Mila Moto, realiza neste sábado (28) o 1º Treinamento de Segurança para Motociclistas, a partir das 8h30, no estacionamento do Paço Municipal. A ação é gratuita e ainda tem inscrições abertas.

O treinamento é destinado a condutores habilitados na categoria A, utilizando motocicleta e capacete próprios. Todos os participantes deverão assinar termo de consentimento e autorização de uso de imagem.

O curso acontecerá mensalmente, com 20 vagas disponíveis por edição, e tem por objetivo conscientizar o condutor da importância de ele ser mais consciente e conduzir seu veículo com mais segurança. É voltado tanto para quem utiliza a motocicleta para lazer quanto para profissionais que a utilizam para trabalhar.

Programação

Aula teórica: das 8h30 às 11h30;

Intervalo para almoço: das 11h30 às 13h;

Aula prática: das 13h às 17h.

Segundo a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, esta primeira edição do treinamento é resultado das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) do Programa de Segurança do Motociclista. A iniciativa da Prefeitura, promovida no ano passado, contou com quatro encontros que reuniram representantes da SMMT, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros da cidade e da região, empresas privadas, Prefeituras da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Detran-SP e especialistas de diversas áreas.