Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na manhã deste domingo (19) na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 14, sentido sul, em São Paulo.

Segundo informações da Artesp, o carro seguia pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a vítima, que transitava pela pista no momento do acidente.

O motorista do veículo não se feriu. O pedestre morreu no local.