Uma ocorrência policial em Jundiaí chamou atenção neste sábado (18) por um detalhe curioso. Uma equipe da Operação com Cães da Guarda Municipal, formada pelos GMs Madeira, M. Silva, Guerrazzi e o cão K9 Sirius, apreenderam um “combo” de entorpecentes embalados de forma que lembrava produtos de uma tradicional rede mundial de fast food. A apreensão ocorreu no bairro Morada das Vinhas.

A equipe fazia patrulhamento no Centro Esportivo Francisco Gastaldo, quando avistou cerca de cinco suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram do “drive-thru”, deixando para trás uma sacola suspeita. Então, entrou em cena o “funcionário do dia”, o cão farejador Sirius. Com faro apurado, ele localizou a sacola, que escondia um verdadeiro cardápio do crime.

Dentro da embalagem, os guardas encontraram 54 porções de crack, 28 de cocaína e 256 de maconha, totalizando 606 gramas de entorpecentes. O detalhe é que tudo já estava fracionado e “à pronta-entrega”.

O material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão, que registrou o caso.