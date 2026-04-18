19 de abril de 2026
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'TEMPERO ESPECIAL'

GM apreende ‘combo’ de drogas em embalagens estilo fast food

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Embalagem curiosa de entorpecentes chamaram a atenção dos guardas municipais
Embalagem curiosa de entorpecentes chamaram a atenção dos guardas municipais

Uma ocorrência policial em Jundiaí chamou atenção neste sábado (18) por um detalhe curioso. Uma equipe da Operação com Cães da Guarda Municipal, formada pelos GMs Madeira, M. Silva, Guerrazzi e o cão K9 Sirius, apreenderam um “combo” de entorpecentes embalados de forma que lembrava produtos de uma tradicional rede mundial de fast food. A apreensão ocorreu no bairro Morada das Vinhas.

A equipe fazia patrulhamento no Centro Esportivo Francisco Gastaldo, quando avistou cerca de cinco suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram do “drive-thru”, deixando para trás uma sacola suspeita. Então, entrou em cena o “funcionário do dia”, o cão farejador Sirius. Com faro apurado, ele localizou a sacola, que escondia um verdadeiro cardápio do crime.

Dentro da embalagem, os guardas encontraram 54 porções de crack, 28 de cocaína e 256 de maconha, totalizando 606 gramas de entorpecentes. O detalhe é que tudo já estava fracionado e “à pronta-entrega”. 
O material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão, que registrou o caso.

Entorpecentes estavam divididos em embalagens temáticas de rede de fast food, personagens e outros estilos

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