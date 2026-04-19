A brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no último sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela organização e autoridades locais, a atleta desapareceu durante a prova e foi encontrada sem vida horas depois no Lago Woodlands, onde ocorria o percurso inicial da competição.

As equipes de resgate foram acionadas ainda nas primeiras horas do evento, por volta das 6h. As buscas envolveram o Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery. O corpo foi localizado por volta das 9h, com auxílio de radar, após dificuldades provocadas pela baixa visibilidade na água.

A prova de natação havia começado no North Shore Park e previa um trajeto de 3,9 quilômetros. De acordo com a imprensa norte-americana, a temperatura da água estava próxima de 23°C no momento da largada. A organização do evento confirmou a morte da competidora e informou apoio aos familiares.