A brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no último sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela organização e autoridades locais, a atleta desapareceu durante a prova e foi encontrada sem vida horas depois no Lago Woodlands, onde ocorria o percurso inicial da competição.
As equipes de resgate foram acionadas ainda nas primeiras horas do evento, por volta das 6h. As buscas envolveram o Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery. O corpo foi localizado por volta das 9h, com auxílio de radar, após dificuldades provocadas pela baixa visibilidade na água.
A prova de natação havia começado no North Shore Park e previa um trajeto de 3,9 quilômetros. De acordo com a imprensa norte-americana, a temperatura da água estava próxima de 23°C no momento da largada. A organização do evento confirmou a morte da competidora e informou apoio aos familiares.
Em nota oficial, o Ironman lamentou o ocorrido. “Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil”, informou a entidade.
Formada em jornalismo, Mara Flávia iniciou a trajetória no triatlo em 2019 e compartilhava nas redes sociais a rotina de treinos e participações em provas no Brasil e no exterior. Ela acumulava resultados em competições nacionais e classificações para eventos internacionais da modalidade.