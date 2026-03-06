Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma edição especial do Treinamento de Segurança para Motociclistas voltada exclusivamente para mulheres. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) em parceria com a Mila Moto, acontece no dia 21 de março, das 8h30 às 17h, no estacionamento do Paço Municipal, promovendo mais segurança, confiança e protagonismo no trânsito.
Serão abordados temas fundamentais para uma pilotagem segura, como técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva. O treinamento é destinado a condutoras habilitadas na categoria A, utilizando motocicleta e capacete próprios. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do número de WhatsApp (11) 97704-4328. As interessadas devem informar nome completo, RG e CPF.
O treinamento
De acordo com a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, o treinamento é resultado das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) do Programa Segurança do Motociclista, iniciadas no ano passado. “A primeira edição do treinamento, em 28 de fevereiro, foi bastante produtiva e elogiada pelos motociclistas participantes. Esta é mais uma ação concreta da Prefeitura de Jundiaí, que está contribuindo para que tenhamos um trânsito mais seguro, harmonioso e com menos sinistros e vítimas”, destacou a secretária.
O curso acontece mensalmente, com aula teórica pela manhã e prática no período da tarde, e tem por objetivo alertar os condutores da importância de serem mais conscientes e conduzirem seu veículo com mais segurança. É voltado tanto para quem utiliza a motocicleta para lazer quanto para profissionais que a utilizam para trabalhar.