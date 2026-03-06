Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma edição especial do Treinamento de Segurança para Motociclistas voltada exclusivamente para mulheres. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) em parceria com a Mila Moto, acontece no dia 21 de março, das 8h30 às 17h, no estacionamento do Paço Municipal, promovendo mais segurança, confiança e protagonismo no trânsito.

Serão abordados temas fundamentais para uma pilotagem segura, como técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva. O treinamento é destinado a condutoras habilitadas na categoria A, utilizando motocicleta e capacete próprios. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do número de WhatsApp (11) 97704-4328. As interessadas devem informar nome completo, RG e CPF.

