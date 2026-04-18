Um engavetamento envolvendo cinco automóveis e uma motocicleta provocou a interdição total da pista sul da Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 45, em Jundiaí, na tarde deste sábado (18), segundo a Artesp. O acidente gerou congestionamento entre os km 50 e 45, mas o tráfego já foi liberado. A pista sul liga o interior à capital.

De acordo com as informações, a vítima que conduzia a motocicleta ficou em estado grave. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado e pousou na via, o que ocasionou a interrupção do tráfego no trecho durante o atendimento da ocorrência, às 15h40. Segundo a Motiva AutoBan, porém, a vítima foi atendida pela equipe de resgate da própria concessionária.

O Jornal de Jundiaí questionou a concessionária sobre o estado da vítima e o hospital que ela foi encaminhada, mas a Motiva AutoBan afirmou que devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a informação não poderia ser passada.