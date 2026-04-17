Representantes da Prefeitura de Jundiaí se reuniram com integrantes dos três Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do município para alinhamento de questões relacionadas à segurança pública. Estiveram presentes a presidente do Conseg Vetor Oeste, Elaine Cristina Nicolau Penteado; o presidente do Conseg Barão de Jundiahy (que responde pela região central e bairros próximos), Luiz Pedro Bourscheidt; e a presidente do Conseg Jundiaí Leste, Andréa Bonamigo dos Santos.
Também participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo; a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca; o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra; o subcomandante da Guarda Municipal, Dênis Berni; o capitão e comandante da 2ª Cia. Do 11° BPM/I, Renato Begalli Ribeiro; o capitão e comandante da 1ª Companhia do 49º BPM/I, Iuri Rocha; o assessor especial da Região Metropolitana de Jundiaí, Thales Delgado; e o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Adalberto Ceolin.
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Pautas e projetos
Durante o encontro o prefeito Gustavo Martinelli apresentou um balanço das ações de segurança executadas pelo Poder Público e destacou o trabalho do Núcleo Integrado de Ordem Urbana (Nou) e da Guarda Municipal (GM). O Nou foi instituído pela Prefeitura como estratégia permanente para enfrentar, de forma integrada, desafios como o aumento da população em situação de rua, ocupações irregulares de áreas pública, o tráfico de drogas, questões de saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana.
Também foi ressaltado o início da fiscalização de eventos com alto índice de poluição sonora, conhecidos como “pancadões”. A iniciativa permite que a GM intensifique a fiscalização e realize autuações em diferentes regiões. “Tivemos um encontro bastante produtivo, com uma importante troca de informações entre os três conselhos”, destacou o prefeito.
Outra pauta tratada foi a assistência social, com destaque para as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Entre elas, a realização de uma série de encontros e oficinas com entidades assistenciais, voltadas à construção de uma legislação que irá regulamentar a entrega de alimentos na cidade. A iniciativa também busca estruturar soluções mais efetivas para que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam superar essa condição, promovendo autonomia e inclusão social.