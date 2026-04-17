Também participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo; a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca; o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra; o subcomandante da Guarda Municipal, Dênis Berni; o capitão e comandante da 2ª Cia. Do 11° BPM/I, Renato Begalli Ribeiro; o capitão e comandante da 1ª Companhia do 49º BPM/I, Iuri Rocha; o assessor especial da Região Metropolitana de Jundiaí, Thales Delgado; e o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Adalberto Ceolin.

Representantes da Prefeitura de Jundiaí se reuniram com integrantes dos três Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do município para alinhamento de questões relacionadas à segurança pública. Estiveram presentes a presidente do Conseg Vetor Oeste, Elaine Cristina Nicolau Penteado; o presidente do Conseg Barão de Jundiahy (que responde pela região central e bairros próximos), Luiz Pedro Bourscheidt; e a presidente do Conseg Jundiaí Leste, Andréa Bonamigo dos Santos.

Durante o encontro o prefeito Gustavo Martinelli apresentou um balanço das ações de segurança executadas pelo Poder Público e destacou o trabalho do Núcleo Integrado de Ordem Urbana (Nou) e da Guarda Municipal (GM). O Nou foi instituído pela Prefeitura como estratégia permanente para enfrentar, de forma integrada, desafios como o aumento da população em situação de rua, ocupações irregulares de áreas pública, o tráfico de drogas, questões de saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana.

Também foi ressaltado o início da fiscalização de eventos com alto índice de poluição sonora, conhecidos como “pancadões”. A iniciativa permite que a GM intensifique a fiscalização e realize autuações em diferentes regiões. “Tivemos um encontro bastante produtivo, com uma importante troca de informações entre os três conselhos”, destacou o prefeito.

Outra pauta tratada foi a assistência social, com destaque para as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Entre elas, a realização de uma série de encontros e oficinas com entidades assistenciais, voltadas à construção de uma legislação que irá regulamentar a entrega de alimentos na cidade. A iniciativa também busca estruturar soluções mais efetivas para que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam superar essa condição, promovendo autonomia e inclusão social.