A fim de aplicar efetivamente a nova Lei do Silêncio na cidade, bairros como Jardim São Camilo, Novo Horizonte, Vila Hortolândia, Distrito Industrial, Almerinda Chaves, Medeiros e Jardim Tamoio estiveram no foco das ações da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e da Guarda Municipal de Jundiaí, durante o feriado de Páscoa.

O avanço no combate a essas irregularidades foi possível com a aprovação da Lei nº 10.424/2025, de autoria do prefeito Gustavo Martinelli, encaminhada à Câmara Municipal no ano passado e aprovada em 4 de novembro de 2025. “Em Jundiaí, cuidar das pessoas também é garantir respeito e tranquilidade para todos. A nova Lei do Silêncio vem para reforçar o trabalho da nossa Guarda Municipal no combate ao som alto e aos pancadões em áreas públicas. Com essa medida, nossos agentes ganham mais autonomia para agir com agilidade, prevenir desordens e assegurar o direito de cada morador ao descanso e à convivência em paz”, destacou o prefeito.