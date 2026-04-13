A Prefeitura de Jundiaí firmou nesta segunda-feira (13) um convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para ampliar a integração entre as forças de segurança. O acordo prevê a atuação permanente de um policial militar na Central de Monitoramento do município, com foco no compartilhamento de informações e na melhoria da resposta às ocorrências em tempo real.

Com a medida, a presença da PM passa a ser incorporada ao Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, permitindo atuação conjunta na análise de dados e no despacho de equipes. A proposta é reduzir sobreposições, qualificar o atendimento e agilizar decisões a partir de um fluxo integrado entre as corporações.

A estrutura conta com sistemas de videomonitoramento e ferramentas de inteligência, como leitura automática de placas e reconhecimento facial, além de plataformas de apoio operacional. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a integração é voltada à atuação prática. “A presença da Polícia Militar dentro desse ambiente não é simbólica, é operacional. Isso aprimora a forma como as decisões são tomadas e executadas”, afirmou.