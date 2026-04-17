Mantendo a tradição de ser um dos principais espaços de lazer de Jundiaí, após um ano de sua reabertura, o Parque do Corrupira será palco de uma programação especial no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da integração de diversas secretarias, preparou atividades gratuitas ao longo de todo o dia, com opções para todas as idades, promovendo convivência, bem-estar e momentos em família em um dos locais mais tradicionais e queridos pelos jundiaienses.

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Programação

A programação reúne lazer, cultura, serviços e entretenimento para todas as idades. Entre os destaques estão 10 food trucks, feira de frutas e verduras, produtos do programa “Jundiaí Feito à Mão”, divulgação das Rotas Turísticas da cidade, além de atividades esportivas, apresentações musicais e culturais e o tradicional “trenzinho”.