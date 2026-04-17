Mantendo a tradição de ser um dos principais espaços de lazer de Jundiaí, após um ano de sua reabertura, o Parque do Corrupira será palco de uma programação especial no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da integração de diversas secretarias, preparou atividades gratuitas ao longo de todo o dia, com opções para todas as idades, promovendo convivência, bem-estar e momentos em família em um dos locais mais tradicionais e queridos pelos jundiaienses.
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Programação
A programação reúne lazer, cultura, serviços e entretenimento para todas as idades. Entre os destaques estão 10 food trucks, feira de frutas e verduras, produtos do programa “Jundiaí Feito à Mão”, divulgação das Rotas Turísticas da cidade, além de atividades esportivas, apresentações musicais e culturais e o tradicional “trenzinho”.
Também haverá ações de cidadania, como vacinação contra gripe e multivacinação, além de uma campanha de arrecadação de alimentos organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (Funss), reforçando o espírito de solidariedade da data.
As ações do Maio Amarelo também marcam presença, com foco na conscientização para um trânsito mais seguro. Para facilitar o acesso, haverá ônibus gratuito com saída do Paço Municipal – Linha 311, além de apoio da Guarda Municipal durante todo o evento.
Estrutura completa para curtir o dia
Os visitantes que forem ao Corrupira comemorar a data, vão contar com uma estrutura completa de lazer:
- 48 quiosques equipados com churrasqueira e pia (mediante agendamento que pode ser feito neste link);
- 33 mesas de piquenique distribuídas pelo parque (sem necessidade de reserva);
- Possibilidade de levar churrasqueira própria;
- Grelhas disponíveis na administração (com apresentação de documento);
- Playground infantil;
- Área ampla para piqueniques e convivência;
- Estacionamento.
Além disso, o parque conta com espaços especiais como a Praça Pet, dois quiosques de apoio, um próximo ao meliponário, pista de caminhada, quadra de malha e quadra de areia.
Serviço
Parque do Trabalhador (Corrupira)
Telefone: (11) 4589-9541
Endereço: avenida Nícola Accieri, 1900 – Corrupira