A Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de valorizar cada dia mais o munícipe e otimizar o uso dos espaços públicos, passou a adotar o Cartão da Gente para o agendamento das churrasqueiras no Parque do Trabalhador (Corrupira). A partir de agora, moradores que possuem o cadastro completo no Cartão da Gente terão dias exclusivos para garantir um quiosque.

“O Cartão da Gente assegura prioridade aos moradores do município no agendamento de quiosques, valorizando a população local e garantindo acesso aos espaços públicos. A partir de quarta-feira (4), o agendamento é aberto a todos os cidadãos, promovendo inclusão, uso equilibrado dos equipamentos e melhor organização das reservas. A medida fortalece o vínculo com a cidade, amplia a transparência e estimula a ocupação responsável dos parques”, explicou João Amílcar, secretário adjunto de Governo.

Para Márcio Carpi, Diretor Técnico de Projetos de Software da Companha de Informática de Jundiaí (Cijun), empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema, a iniciativa reforça o compromisso com a eficiência na prestação dos serviços públicos. “O Cartão da Gente consolida-se como o motor de eficiência na entrega de serviços ao munícipe jundiaiense, e a implementação do agendamento prioritário de quiosques no Parque Corrupira é a materialização desse direito na ponta. Para nós, como parceiros tecnológicos, essa iniciativa vai além da simples reserva on-line; ela representa a consolidação de uma governança digital responsável, onde a tecnologia atua como guardiã da equidade e da transparência. Ao priorizar quem vive e contribui com a nossa cidade, transformamos dados em pertencimento, garantindo que a infraestrutura pública seja utilizada de forma inteligente, otimizada e, acima de tudo, humana.”

Estrutura do parque

48 quiosques equipados com churrasqueira e pia (necessitam agendamento);

33 mesas de piquenique espalhadas pelo parque (uso livre, sem necessidade de reserva);

Quiosques de apoio: 1 unidade ao lado da Praça Pet (com pia) e 1 unidade no Meliponário.

Observação: as grelhas para as churrasqueiras são fornecidas pela administração do parque mediante a apresentação de um documento original com foto.