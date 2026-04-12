De acordo com Eli Gonçalves, vice-presidente de Comercialização e Inteligência de Mercado Imobiliário da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região (Proempi), o crescimento está concentrado principalmente nos vetores oeste e norte. “O vetor oeste tem se destacado bastante, especialmente o Medeiros, que ainda possui grandes áreas disponíveis para a construção de empreendimentos”, explica. Ele destaca que bairros como o Engordadouro também vêm se expandindo ao incorporar áreas próximas, como o Corrupira, e ampliar a oferta de serviços e infraestrutura.

As regiões dos bairros Medeiros e Corrupira despontam como as que mais cresceram em Jundiaí nos últimos anos, segundo apontamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. O avanço acompanha uma tendência de expansão da cidade em direção às bordas, impulsionada principalmente pela disponibilidade de áreas e pelo interesse do mercado imobiliário.

Corrupira tem áreas verdes e de lazer que podem ser um atrativo para novos moradores

Esse movimento, segundo Eli, é resultado de um processo histórico. “Jundiaí nasceu na região central e foi se expandindo ao longo do tempo. Hoje, além de escasso, o terreno no centro é caro. Então os empreendedores buscam novas áreas”, afirma. Ele lembra que regiões como o Retiro, antes afastadas, hoje são consideradas centrais e valorizadas, indicando a transformação urbana ao longo das décadas.

A limitação geográfica também influencia essa expansão. A zona leste já é bastante adensada, enquanto áreas ao sul enfrentam restrições ambientais por conta da Serra do Japi e da região do Cristais. “Sobram o norte e o oeste. O Medeiros, por exemplo, tem uma vocação natural por conta das grandes chácaras e preços mais acessíveis em comparação ao centro”, completa. A estimativa da Proempi é de que a população da região cresça até 500% entre 2010 e 2030.