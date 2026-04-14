Reconhecida entre as melhores do Brasil, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) reforça sua credibilidade e excelência acadêmica ao conquistar, em janeiro, nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed). Nesta terça-feira (14), a instituição foi destaque no jornal O Estado de S. Paulo, evidenciando seu desempenho de alto nível no cenário nacional.

A reportagem aborda a expansão dos cursos de Medicina mantidos por instituições municipais em todo o país, além dos desafios relacionados à qualidade do ensino. Nesse cenário, a FMJ se destaca como referência, com resultados consistentes e de excelência na avaliação.