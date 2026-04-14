Reconhecida entre as melhores do Brasil, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) reforça sua credibilidade e excelência acadêmica ao conquistar, em janeiro, nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed). Nesta terça-feira (14), a instituição foi destaque no jornal O Estado de S. Paulo, evidenciando seu desempenho de alto nível no cenário nacional.
A reportagem aborda a expansão dos cursos de Medicina mantidos por instituições municipais em todo o país, além dos desafios relacionados à qualidade do ensino. Nesse cenário, a FMJ se destaca como referência, com resultados consistentes e de excelência na avaliação.
De acordo com o diretor da instituição, Evaldo Marchi, o resultado reflete um trabalho consistente ao longo dos anos. “Esse reconhecimento é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com um ensino de qualidade, pautado na ética, na humanização, na inovação e na tradição”, afirma.
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, também parabenizou a conquista. “A Faculdade de Medicina de Jundiaí representa o compromisso da cidade com a formação de qualidade. O resultado reafirma a seriedade do trabalho desenvolvido e projeta Jundiaí como referência nacional na área da saúde e da educação”, ressaltou.
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Nota máxima no Enamed
A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), autarquia municipal, alcançou conceito 5 no Enamed 2025, a pontuação máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) aos cursos de Medicina em todo o país.
A conquista é fruto de um trabalho contínuo e coletivo, que envolve o desempenho dos estudantes, a qualificação do corpo docente, os investimentos em infraestrutura e o compromisso permanente com a qualidade do ensino. O resultado evidencia uma formação sólida, alinhada às exigências atuais da Medicina e aos desafios da prática profissional.
Aplicado a partir de 2025, o Enamed substituiu o Enade especificamente para os cursos de Medicina e avalia critérios como aprendizagem, estrutura acadêmica e preparo dos futuros médicos. O conceito máximo obtido pela FMJ indica desempenho acima da média nacional e reafirma a consistência do projeto pedagógico da instituição.