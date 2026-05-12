12 de maio de 2026
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Ex-lutador de Jundiaí troca o esporte pelo tráfico e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Encaminhado ao Plantão Policial, o homem foi preso em flagrante
Encaminhado ao Plantão Policial, o homem foi preso em flagrante

Um ex-lutador de jiu-jitsu de Jundiaí, que abandonou a carreira e se envolveu com o tráfico de drogas, foi preso na noite desta segunda-feira (11), no Jardim Santa Gertrudes, suspeito de vender entorpecentes em uma 'biqueira' que fica entre duas escolas municipais infantis.

A prisão foi feita por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, durante patrulhamento pela região. Os agentes avistaram o suspeito em uma viela conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir correndo, mas acabou alcançado e abordado. Durante a revista, foram encontradas porções de drogas, e ele teria confessado que comercializava os entorpecentes no local.

Ainda conforme a PM, durante a ocorrência o suspeito informou que havia munições em sua residência. Com autorização da mãe dele, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram três munições deflagradas, sendo duas de calibre 38 e uma de calibre 22.

Encaminhado ao Plantão Policial, o homem relatou aos policiais que já havia atuado como lutador de jiu-jitsu antes de abandonar a carreira e se envolver com o tráfico.

Ele permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

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