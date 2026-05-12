Um ex-lutador de jiu-jitsu de Jundiaí, que abandonou a carreira e se envolveu com o tráfico de drogas, foi preso na noite desta segunda-feira (11), no Jardim Santa Gertrudes, suspeito de vender entorpecentes em uma 'biqueira' que fica entre duas escolas municipais infantis.

A prisão foi feita por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, durante patrulhamento pela região. Os agentes avistaram o suspeito em uma viela conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir correndo, mas acabou alcançado e abordado. Durante a revista, foram encontradas porções de drogas, e ele teria confessado que comercializava os entorpecentes no local.