Um ex-lutador de jiu-jitsu de Jundiaí, que abandonou a carreira e se envolveu com o tráfico de drogas, foi preso na noite desta segunda-feira (11), no Jardim Santa Gertrudes, suspeito de vender entorpecentes em uma 'biqueira' que fica entre duas escolas municipais infantis.
A prisão foi feita por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, durante patrulhamento pela região. Os agentes avistaram o suspeito em uma viela conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir correndo, mas acabou alcançado e abordado. Durante a revista, foram encontradas porções de drogas, e ele teria confessado que comercializava os entorpecentes no local.
Ainda conforme a PM, durante a ocorrência o suspeito informou que havia munições em sua residência. Com autorização da mãe dele, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram três munições deflagradas, sendo duas de calibre 38 e uma de calibre 22.
Encaminhado ao Plantão Policial, o homem relatou aos policiais que já havia atuado como lutador de jiu-jitsu antes de abandonar a carreira e se envolver com o tráfico.
Ele permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.