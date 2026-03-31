A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) deu início a uma nova etapa de expansão acadêmica voltada ao fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação. Entrou em funcionamento o novo escritório de relações interinstitucionais, criado para ampliar e estruturar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, no Brasil e no exterior.
A iniciativa é conduzida pela Comissão de Relações Interinstitucionais/Internacionais (Corinter), responsável por promover intercâmbios acadêmicos, incentivar a mobilidade de docentes e estudantes, além de impulsionar o desenvolvimento de projetos científicos colaborativos.
O primeiro avanço já foi colocado em prática: residentes de Geriatria realizaram uma visita à Escola Superior de Educação Física (Esef), onde foram iniciadas tratativas para um acordo de cooperação. A parceria prevê avaliações conjuntas e o desenvolvimento de estudos focados na população idosa, integrando diferentes áreas do conhecimento.
À frente da iniciativa está o professor Dr. Ivan Aprahamian, responsável pelas relações interinstitucionais na área de pesquisa e pós-graduação. Nesta semana, ele esteve novamente na Esef para aprofundar vínculos e avançar na construção de projetos conjuntos.
“Nosso objetivo é consolidar uma rede ativa de cooperação entre instituições, promovendo o intercâmbio formal de docentes e estudantes e fortalecendo tanto a produção científica quanto a formação acadêmica”, destaca Ivan.
A FMJ segue aberta a novas parcerias institucionais interessadas em desenvolver projetos conjuntos. Para outras informações basta acessar o site da FMJ, CLICANDO AQUI.