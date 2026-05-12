A Festa Julina de Jundiaí 2026 já está oficialmente no radar do público. Após uma série de revelações nas redes sociais, a organização confirmou os primeiros shows da programação e deu início à contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do interior paulista. Agora, o movimento é claro entre os fãs: é hora de marcar na agenda — o famoso “save the date”.

Com uma curadoria que acompanha as tendências da música nacional, a edição deste ano aposta em artistas com forte presença digital e grande capacidade de mobilização de público. O tradicional Parque da Uva será novamente o palco de uma experiência completa, reunindo música, cultura e entretenimento em um só lugar.

Confira a programação já confirmada: