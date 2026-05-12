A Festa Julina de Jundiaí 2026 já está oficialmente no radar do público. Após uma série de revelações nas redes sociais, a organização confirmou os primeiros shows da programação e deu início à contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do interior paulista. Agora, o movimento é claro entre os fãs: é hora de marcar na agenda — o famoso “save the date”.
Com uma curadoria que acompanha as tendências da música nacional, a edição deste ano aposta em artistas com forte presença digital e grande capacidade de mobilização de público. O tradicional Parque da Uva será novamente o palco de uma experiência completa, reunindo música, cultura e entretenimento em um só lugar.
Confira a programação já confirmada:
- 18 de julho (sábado) – Gustavo Mioto + Turma do Pagode
A abertura da festa promete uma combinação de estilos, com o sertanejo moderno de Mioto e a energia da Turma do Pagode.
- 19 de julho (domingo) – Natanzinho Lima
Em ascensão, o artista chega com repertório popular nas plataformas digitais e forte conexão com o público jovem.
- 25 de julho (sábado) – Ana Castela
Um dos maiores fenômenos atuais da música brasileira, a cantora retorna com sucessos que dominam o cenário sertanejo.
- 26 de julho (domingo) – Menos é Mais
O grupo leva ao palco um dos repertórios mais consolidados do pagode contemporâneo, com hits e releituras que viralizaram no país.
A expectativa é que outras atrações ainda sejam confirmadas nas próximas semanas, fortalecendo ainda mais o line-up.
Tradição e experiência completa
Mais do que os shows, a Festa Julina de Jundiaí é reconhecida por oferecer uma experiência completa para todas as idades. O evento reúne gastronomia típica, espaço kids e apresentações culturais que mantêm viva a tradição julina.
Realizada no Parque da Uva, a festa se consolidou como um dos principais eventos do calendário regional, atraindo milhares de visitantes a cada edição.
Ingressos e informações
Os detalhes sobre venda de ingressos, setores e valores serão divulgados em breve nos canais oficiais do evento. A recomendação é acompanhar as redes sociais para garantir presença com antecedência.
- Serviço – Festa Julina de Jundiaí 2026
- Datas: 18, 19, 25 e 26 de julho
- Local: Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí/SP
- Abertura dos portões: sextas às 17h e sábados às 12h
- Início dos shows: 20h
A Festa Julina de Jundiaí 2026 já começou — e promete mais uma edição de grande impacto no cenário regional.