13 de maio de 2026
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Ex-empresário do ramo automotivo é capturado pela PM em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
De acordo com as investigações, pelo menos 20 pessoas foram lesadas por ele em prejuízos que chegam a R$ 600 mil
De acordo com as investigações, pelo menos 20 pessoas foram lesadas por ele em prejuízos que chegam a R$ 600 mil

Policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão capturaram nesta terça-feira (12), na Vila Rami, em Jundiaí, o gerente de uma famosa loja de veículos na cidade, por suspeita de aplicar golpes em mais de 20 pessoas, quando ainda era dono de uma grande loja de venda de motos em Jundiaí, cerca de cinco anos atrás.

O mandado de prisão é em decorrência de investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que identificou prejuízos às vítimas, que somados chegam a R$ 600 mil.

O golpe consistia basicamente em vender motos deixadas em consignação, sem repassar os valores aos proprietários dessas motocicletas.

Nesta terça-feira, o mandado de prisão foi cumprido e ele deverá permanecer preso até julgamento.

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