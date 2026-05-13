Policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão capturaram nesta terça-feira (12), na Vila Rami, em Jundiaí, o gerente de uma famosa loja de veículos na cidade, por suspeita de aplicar golpes em mais de 20 pessoas, quando ainda era dono de uma grande loja de venda de motos em Jundiaí, cerca de cinco anos atrás.

O mandado de prisão é em decorrência de investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que identificou prejuízos às vítimas, que somados chegam a R$ 600 mil.

O golpe consistia basicamente em vender motos deixadas em consignação, sem repassar os valores aos proprietários dessas motocicletas.