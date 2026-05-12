Um homem de 34 anos, morador em Jundiaí, morreu afogado na praia de Boiçucanga, no litoral Norte de São Paulo, nesta segunda-feira (11).

A vítima estava com um amigo se divertindo e panejavam retornar para Jundiaí logo depois. Porém, enquanto estavam juntos no mar, uma onda os separou. Em seguida, eles voltaram a se juntar, mas uma nova e mais forte onda separou os amigos novamente.

O amigo tentou encontrá-lo mas, sem sucesso, se afastou para a areia e pediu ajuda. Outras pessoas tentaram localizar a vítima, mas também não conseguiram.