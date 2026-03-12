Referência nacional na formação de médicos, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) chega aos 58 anos consolidando uma trajetória marcada por qualidade no ensino, inovação e forte atuação na saúde pública. Reconhecida como uma das melhores escolas médicas do Brasil, a instituição alcançou recentemente conceito 5 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, a pontuação máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC).

A conquista reforça o papel da FMJ como um dos principais centros de formação médica do país e ganha ainda mais significado neste 12 de março, data em que a instituição celebra seu aniversário.

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, destacou o orgulho da cidade pela história e pelo impacto da faculdade ao longo das últimas décadas. “A Faculdade de Medicina de Jundiaí é um verdadeiro patrimônio da cidade e um grande case de sucesso. Ao completar 58 anos, reafirma sua importância na formação de profissionais altamente qualificados e no fortalecimento da saúde pública. É motivo de orgulho para Jundiaí ter uma instituição reconhecida nacionalmente pela excelência no ensino médico”, afirmou.