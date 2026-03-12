Referência nacional na formação de médicos, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) chega aos 58 anos consolidando uma trajetória marcada por qualidade no ensino, inovação e forte atuação na saúde pública. Reconhecida como uma das melhores escolas médicas do Brasil, a instituição alcançou recentemente conceito 5 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, a pontuação máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC).
A conquista reforça o papel da FMJ como um dos principais centros de formação médica do país e ganha ainda mais significado neste 12 de março, data em que a instituição celebra seu aniversário.
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, destacou o orgulho da cidade pela história e pelo impacto da faculdade ao longo das últimas décadas. “A Faculdade de Medicina de Jundiaí é um verdadeiro patrimônio da cidade e um grande case de sucesso. Ao completar 58 anos, reafirma sua importância na formação de profissionais altamente qualificados e no fortalecimento da saúde pública. É motivo de orgulho para Jundiaí ter uma instituição reconhecida nacionalmente pela excelência no ensino médico”, afirmou.
Atualmente, a FMJ conta com cerca de 720 alunos no curso de Medicina e mantém um modelo de ensino que combina sólida formação teórica com intensa prática desde os primeiros anos. Os estudantes têm contato direto com pacientes em diferentes cenários de atendimento, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e ambulatórios da rede.
Um dos principais campos de formação é o Hospital Universitário de Jundiaí (HU), referência no atendimento materno-infantil e fundamental para a formação prática dos futuros médicos.
Segundo o diretor da instituição, Evaldo Marchi, a FMJ também segue investindo na ampliação e modernização de sua estrutura assistencial. Atualmente, a faculdade custeia uma obra de aproximadamente R$ 50 milhões no Hospital Universitário, voltada à ampliação e modernização dos serviços, fortalecendo tanto o atendimento à população quanto a formação prática dos estudantes.
Prédio da Faculdade de Medicina Jundiaí em 1970
“São 58 anos formando médicos com sólida base técnica, compromisso com a ética e responsabilidade social. Seguimos trabalhando para ampliar nossa contribuição para a saúde e para a formação de profissionais preparados para os desafios da medicina”, destacou.
A tradição da instituição também se reflete na formação de especialistas. Desde 1976, a FMJ já formou 1.923 médicos residentes, muitos deles hoje atuando como docentes ou profissionais do próprio Hospital Universitário.
Com quase seis décadas de atuação, a Faculdade de Medicina de Jundiaí segue consolidando seu papel como um dos pilares da formação médica de qualidade no país e uma instituição estratégica para a saúde pública de Jundiaí e de toda a região.