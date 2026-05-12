12 de maio de 2026
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GOLPISTA

Estelionatária procurada em SP e presa pela PM de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A criminosa foi conduzida ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida
A criminosa foi conduzida ao DP, onde a ordem judicial foi cumprida

Uma mulher procurada pela Justiça da Capital pelo crime de estelionato foi capturada na tarde desta terça-feira (11), em Várzea Paulista, por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão de Jundiaí.

As equipes receberam informações de que a mulher estaria escondida em uma residência na rua Prudente de Moraes, em Jundiaí. No endereço, porém, os policiais foram informados de que ela havia se mudado para Várzea Paulista.

Diante das novas informações, os militares seguiram até o local indicado e conseguiram localizá-la. Após a confirmação da identidade, ela foi informada sobre o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais da Capital.

A criminosa foi conduzida à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

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