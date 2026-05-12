Uma mulher procurada pela Justiça da Capital pelo crime de estelionato foi capturada na tarde desta terça-feira (11), em Várzea Paulista, por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão de Jundiaí.

As equipes receberam informações de que a mulher estaria escondida em uma residência na rua Prudente de Moraes, em Jundiaí. No endereço, porém, os policiais foram informados de que ela havia se mudado para Várzea Paulista.

Diante das novas informações, os militares seguiram até o local indicado e conseguiram localizá-la. Após a confirmação da identidade, ela foi informada sobre o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais da Capital.