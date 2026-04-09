Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis hoje (10), a partir das 10h30, na internet, por meio da plataforma Sympla, e na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes, e a partir das 14h, na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama.

A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) apresentará o 2º concerto da temporada de 2026 neste sábado (11), às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada totalmente gratuita. Nesta apresentação, o público apreciará um repertório dedicado à música de compositores brasileiros para orquestra de cordas, em um percurso sonoro que atravessa diferentes períodos e estilos, desde o romantismo e o nacionalismo até a produção contemporânea.

O concerto contará ainda com a participação especial do flautista baiano Lucas Robatto, artista reconhecido e premiado no Brasil e internacionalmente. Ao lado da orquestra, ele interpretará o Concerto Miudinho, de Paulo Costa Lima, e a Seresta para flauta e cordas, de Radamés Gnattali. O programa também inclui a Suíte Antiga, de Alberto Nepomuceno, além de três transcrições para orquestra de obras originalmente compostas para piano por Francisco Mignone, Lenda Sertaneja, Miudinho e Congada, e ainda Ponteio, de Cláudio Santoro.

“Fazemos uma programação personalizada para a cidade, ouvindo o público e os artistas”, destaca a regente e diretora artística da OMJ, a maestrina Claudia Feres, reforçando o compromisso da orquestra em aproximar a música de concerto da comunidade e valorizar a escuta sensível na construção de cada apresentação.

Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com concertos gratuitos ao longo do ano, a orquestra atua na democratização do acesso à música de concerto e na formação de público, fortalecendo a vida cultural do município.