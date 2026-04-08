Nesta sexta-feira (10), o Espaço Expressa recebe o espetáculo ‘A Artista do céu sem Estrelas ou carta, quinta e má sorte’, do Núcleo Brinco de Baleia. A apresentação ocorre a partir das 19h30, com entrada franca, e classificação é para faixa etária a partir de 14 anos. O espetáculo é contemplado pelo edital 'Programa de Estímulo à Cultura' (Proesc), de 2024, para a circulação de espetáculo de teatro.

O Núcleo Brinco de Baleia realizará uma apresentação experimento de ‘A Artista do céu sem Estrelas’ de forma itinerante e com a participação de artistas que integraram o workshop realizado durante a circulação.