08 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Espaço Expressa recebe espetáculo experimento nesta sexta (10)

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A apresentação ocorre a partir das 19h30, com entrada franca
A apresentação ocorre a partir das 19h30, com entrada franca

Nesta sexta-feira (10), o Espaço Expressa recebe o espetáculo ‘A Artista do céu sem Estrelas ou carta, quinta e má sorte’, do Núcleo Brinco de Baleia. A apresentação ocorre a partir das 19h30, com entrada franca, e classificação é para faixa etária a partir de 14 anos. O espetáculo é contemplado pelo edital 'Programa de Estímulo à Cultura' (Proesc), de 2024, para a circulação de espetáculo de teatro.

O Núcleo Brinco de Baleia realizará uma apresentação experimento de ‘A Artista do céu sem Estrelas’ de forma itinerante e com a participação de artistas que integraram o workshop realizado durante a circulação.

Para esta sexta, apesar da entrada gratuita, para garantir vaga ao espetáculo é necessário retirar os ingressos por meio do portal Sympla (CLICA AQUI).

Ficha técnica

O espetáculo tem a seguinte ficha técnica:

Dramaturgia: Antônio Benedito Nicodemo
Direção artística: Antônio Benedito Nicodemo e Ellen Navarro 
Elenco:  Ellen Navarro e Vivi Masolli 
Iluminação: Giovana Naso
Trilha sonora: Rosangela Torrezin 
Produção: Rosangela Torrezin

Serviço

Espetáculo: ‘A Artista do céu sem Estrelas ou carta, quinta e má sorte’;
Data: 10/4;
Horário: 19h30;
Local: Espaço Expressa - Av. União dos Ferroviários, 1.760, Centro, Jundiaí/SP;
Obs.: Evento gratuito com retirada de ingressos no Sympla.

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