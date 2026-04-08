Nesta sexta-feira (10), o Espaço Expressa recebe o espetáculo ‘A Artista do céu sem Estrelas ou carta, quinta e má sorte’, do Núcleo Brinco de Baleia. A apresentação ocorre a partir das 19h30, com entrada franca, e classificação é para faixa etária a partir de 14 anos. O espetáculo é contemplado pelo edital 'Programa de Estímulo à Cultura' (Proesc), de 2024, para a circulação de espetáculo de teatro.
O Núcleo Brinco de Baleia realizará uma apresentação experimento de ‘A Artista do céu sem Estrelas’ de forma itinerante e com a participação de artistas que integraram o workshop realizado durante a circulação.
Para esta sexta, apesar da entrada gratuita, para garantir vaga ao espetáculo é necessário retirar os ingressos por meio do portal Sympla (CLICA AQUI).
Ficha técnica
O espetáculo tem a seguinte ficha técnica:
Dramaturgia: Antônio Benedito Nicodemo
Direção artística: Antônio Benedito Nicodemo e Ellen Navarro
Elenco: Ellen Navarro e Vivi Masolli
Iluminação: Giovana Naso
Trilha sonora: Rosangela Torrezin
Produção: Rosangela Torrezin
Serviço
Espetáculo: ‘A Artista do céu sem Estrelas ou carta, quinta e má sorte’;
Data: 10/4;
Horário: 19h30;
Local: Espaço Expressa - Av. União dos Ferroviários, 1.760, Centro, Jundiaí/SP;
Obs.: Evento gratuito com retirada de ingressos no Sympla.