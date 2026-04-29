Novos suplentes que pleiteiam uma moradia no Residencial Cravos III e IV, em Jundiaí, estão convocados para apresentação de documentos. A publicação da lista com os novos nomes foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, na Imprensa Oficial desta quarta-feira (29). A publicação inclui também os nomes dos habilitados e inabilitados.
De acordo com a Prefeitura, os novos suplentes estão sendo convocados para substituir os candidatos que não permaneceram no processo seletivo por motivos como falta de documentação no prazo estabelecido, desistência formal da unidade habitacional, falecimento do titular da inscrição ou opção por apenas um dos empreendimentos nos casos de contemplação simultânea.
Documentação
A documentação exigida deve ser apresentada pelos novos convocados até o dia 8 de maio, das 8h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social, localizada na avenida União dos Ferroviários, nº 2.222, Ponte de Campinas, no prédio da antiga Fumas.
Entre os documentos solicitados estão:
- RG ou certidão de nascimento e CPF de todos os integrantes da família;
- Comprovantes de endereço atual e de residência em Jundiaí há pelo menos 10 anos;
- Comprovantes de renda;
- Além de documentos específicos em casos como pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica, guarda de menores, ou integrantes da família com doenças graves.
De acordo com o edital, o suplente convocado que não comparecer e apresentar a documentação exigida dentro do prazo estipulado será desclassificado automaticamente, sendo convocado o próximo suplente da lista. A Prefeitura reforça que a entrega da documentação não garante a aprovação final, pois os dados ainda passarão por análise da Caixa Econômica Federal.
A Prefeitura esclarece que a convocação segue, rigorosamente, a ordem de classificação do processo seletivo e respeita a categoria da unidade habitacional liberada.
Confira a lista
Para acessar a lista com os nomes de pessoas habilitadas e inabilitadas basta acessar a Imprensa Oficial do Município, edição 5808, a partir da página 72 (CLIQUE AQUI).