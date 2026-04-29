Novos suplentes que pleiteiam uma moradia no Residencial Cravos III e IV, em Jundiaí, estão convocados para apresentação de documentos. A publicação da lista com os novos nomes foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, na Imprensa Oficial desta quarta-feira (29). A publicação inclui também os nomes dos habilitados e inabilitados.

De acordo com a Prefeitura, os novos suplentes estão sendo convocados para substituir os candidatos que não permaneceram no processo seletivo por motivos como falta de documentação no prazo estabelecido, desistência formal da unidade habitacional, falecimento do titular da inscrição ou opção por apenas um dos empreendimentos nos casos de contemplação simultânea.

Documentação

A documentação exigida deve ser apresentada pelos novos convocados até o dia 8 de maio, das 8h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social, localizada na avenida União dos Ferroviários, nº 2.222, Ponte de Campinas, no prédio da antiga Fumas.