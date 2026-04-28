Um adolescente de 17 anos foi cercado e teve seu iPhone 14 Pro Max roubado por dois criminosos na noite desta segunda-feira (27), na região central de Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada, conseguiu prender um suspeito e recuperar o aparelho, avaliado em cerca de R$ 3,5 mil.
A vítima caminhava pela avenida Antônio Segre, quando foi abordada pela dupla, que a encurralou e anunciou o assalto, fazendo ameaças de morte. Segundo o jovem, um dos ladrões mantinha a mão por dentro da camiseta dizendo que estava armado e ameaçava atirar. Com medo, o adolescente entregou o celular, e os criminosos fugiram.
Após o crime, a PM foi informada e iniciou patrulhamento na região. Durante as buscas, a vítima foi até a base da corporação no Centro e informou a localização do aparelho por meio do rastreador.
Os policiais se deslocaram até o ponto indicado, ainda na mesma avenida, onde abordaram um homem com características semelhantes às informadas. Embora o celular não tenha sido encontrado com ele, o aparelho foi localizado nas proximidades, seguindo o sinal de rastreamento.
Diante da suspeita, foi realizado um pré-reconhecimento fotográfico, que teve resultado positivo. Na delegacia, a vítima reconheceu o suspeito sem dúvidas como um dos autores do roubo.
Ele foi preso em flagrante, e o celular devolvido ao proprietário.