Um adolescente de 17 anos foi cercado e teve seu iPhone 14 Pro Max roubado por dois criminosos na noite desta segunda-feira (27), na região central de Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada, conseguiu prender um suspeito e recuperar o aparelho, avaliado em cerca de R$ 3,5 mil.

A vítima caminhava pela avenida Antônio Segre, quando foi abordada pela dupla, que a encurralou e anunciou o assalto, fazendo ameaças de morte. Segundo o jovem, um dos ladrões mantinha a mão por dentro da camiseta dizendo que estava armado e ameaçava atirar. Com medo, o adolescente entregou o celular, e os criminosos fugiram.

Após o crime, a PM foi informada e iniciou patrulhamento na região. Durante as buscas, a vítima foi até a base da corporação no Centro e informou a localização do aparelho por meio do rastreador.