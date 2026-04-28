O Grupo Mimo, empresa do ramo de transporte, mais especificamente fretamento, comprou a Ipojucatur, empresa do mesmo ramo, que tem sede em Osasco. A fusão é da Pavão Turismo, que pertence ao Grupo Mimo, com a Ipojucatur. Com a aquisição, o grupo Mimo, que nesceu em Jundiaí em 1991, se torna um dos maiores do ramo no Sudeste do Brasil. A informação é do portal Diário do Transporte.

A empresa começou em 1981, quando Miguel Moreira fundou a Transmimo em Valinhos. Uma década depois, em 1991, Cláudio Moreira, filho de Miguel, criou o Grupo Mimo em Jundiaí. Além da Viação Mimo, da Pavão Turismo e agora da Ipojucatur, a empresa tem a Max Tour, com bases em Atibaia, no interior paulista, e Extrema, no sul de Minas.

O Grupo Mimo tem centenas de ônibus na frota e assume formalmente a operação da Ipojucatur, que também conta com centenas de veículos, em 1º de maio, sexta-feira.