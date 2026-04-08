O projeto Pontos MIS realiza, no Espaço Expressa, em Jundiaí, a oficina gratuita “Enquadramento e Composição Fotográfica para Iniciantes”, no dia 24 de abril. A atividade será ministrada pela fotógrafa Melissa Szymanski e é voltada a interessados a partir de 13 anos.
A oficina acontece das 13h30 às 17h30, na Sala de Cinema São Paulo–Minas, espaço que integra o complexo cultural do Espaço Expressa, um dos principais equipamentos culturais da cidade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível neste link.
A atividade apresenta conceitos fundamentais da fotografia, como enquadramento, regra dos terços, ponto de vista e composição de imagem e é parte da programação do Pontos MIS, iniciativa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo criada em 2013 para promover a difusão cultural em diversas cidades do Estado.
Com abordagem teórica e prática, a proposta é incentivar um olhar mais atento e criativo, utilizando inclusive a câmera do celular. “É um convite para afinar o olhar, para que os participantes possam observar melhor antes de fotografar e conhecer melhor a estética”, explica Melissa.
Fotógrafa formada e pós-graduada pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), Melissa Szymanski participa do Pontos MIS desde 2013 e possui trabalhos realizados no Brasil e no exterior. Para ela, o projeto tem impacto direto na formação dos participantes. “É muito legal ver o depoimento de um ex-aluno falar que descobriu o que ama fazer através das oficinas do Pontos MIS.”
Cinema gratuito no Espaço Expressa
Além das oficinas, o Pontos MIS também promove sessões gratuitas de cinema brasileiro todas as quintas-feiras, às 20h, na Sala de Cinema São Paulo–Minas, no Espaço Expressa. Em abril, a programação inclui os filmes “Reflexões de um Liquidificador” (9), “Propriedade” (16), “O Vendedor de Sonhos” (23) e “O Rio do Desejo” (30).
A programação completa pode ser conferida na Agenda Cultural de Jundiaí.
Serviço
Oficina: Enquadramento e Composição Fotográfica para Iniciantes – Programa Pontos MIS
Data: 24 de abril
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Sala de Cinema São Paulo–Minas (Espaço Expressa)
Endereço: avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro