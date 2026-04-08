O projeto Pontos MIS realiza, no Espaço Expressa, em Jundiaí, a oficina gratuita “Enquadramento e Composição Fotográfica para Iniciantes”, no dia 24 de abril. A atividade será ministrada pela fotógrafa Melissa Szymanski e é voltada a interessados a partir de 13 anos.

A oficina acontece das 13h30 às 17h30, na Sala de Cinema São Paulo–Minas, espaço que integra o complexo cultural do Espaço Expressa, um dos principais equipamentos culturais da cidade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível neste link.

A atividade apresenta conceitos fundamentais da fotografia, como enquadramento, regra dos terços, ponto de vista e composição de imagem e é parte da programação do Pontos MIS, iniciativa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo criada em 2013 para promover a difusão cultural em diversas cidades do Estado.