Uma mulher foi socorrida por policiais militares com o rosto desfigurado e ensanguentado nesta terça-feira (28), em Itupeva, após ser agredida pelo marido. O suspeito foi preso em flagrante e confessou as agressões.
A Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima bastante abalada, com diversos ferimentos no rosto, apontando para o companheiro e afirmando: “foi ele quem fez isso comigo”.
Durante a abordagem, o homem admitiu ter agredido a esposa, alegando que havia descoberto uma traição.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Com apoio de outra viatura, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde. No atendimento médico, foram constatados cortes no rosto. Após os cuidados, ela permaneceu em observação e passa bem.