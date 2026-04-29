30 de abril de 2026
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MARIDO FOI PRESO

Mulher é socorrida com o rosto desfigurado e ensanguentado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO/ILUSTRAÇÃO
Os PMs prenderam o marido em flagrante
Os PMs prenderam o marido em flagrante

Uma mulher foi socorrida por policiais militares com o rosto desfigurado e ensanguentado nesta terça-feira (28), em Itupeva, após ser agredida pelo marido. O suspeito foi preso em flagrante e confessou as agressões.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima bastante abalada, com diversos ferimentos no rosto, apontando para o companheiro e afirmando: “foi ele quem fez isso comigo”.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter agredido a esposa, alegando que havia descoberto uma traição.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Com apoio de outra viatura, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde. No atendimento médico, foram constatados cortes no rosto. Após os cuidados, ela permaneceu em observação e passa bem.

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