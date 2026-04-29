Uma mulher foi socorrida por policiais militares com o rosto desfigurado e ensanguentado nesta terça-feira (28), em Itupeva, após ser agredida pelo marido. O suspeito foi preso em flagrante e confessou as agressões.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima bastante abalada, com diversos ferimentos no rosto, apontando para o companheiro e afirmando: “foi ele quem fez isso comigo”.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter agredido a esposa, alegando que havia descoberto uma traição.