Um professor de Jiu-Jitsu de Jundiaí, dono de uma academia na cidade e que é policial civil no estado do Amazonas - onde é instrutor de artes marciais para forças de segurança -, foi preso naquele estado, na noite desta terça-feira (28), ao se entregar depois de saber que estava sendo procurado pela Polícia Civil de São Paulo, para cumprimento de mandado de prisão provisória por estupro de vulnerável.

A investigação contra ele está sendo feita pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital, onde foi feita a primeira denúncia, de uma adolescente de 17 anos, que alegou ter sido abusada por ele durante uma viagem para competição no exterior - esta vítima hoje vive nos EUA.

Ainda durante as investigações, a polícia teve acesso a mensagens supostamente enviadas por ele à família , com confissões: "eu sei o que fiz, e sei que é errado".