06 de abril de 2026
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PELO DEBEA

Jundiaí abre inscrições para mutirão de castração e microchipagem

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os mutirões de castração têm atendido à demanda pelos procedimentos feitos de forma gratuita em Jundiaí
Os mutirões de castração têm atendido à demanda pelos procedimentos feitos de forma gratuita em Jundiaí

O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) da Prefeitura de Jundiaí abre, a partir de hoje (6), as inscrições para o mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) e acontece nos dias 2 e 3 de maio, no bolsão de estacionamento do Sesc Jundiaí.

O agendamento será feito exclusivamente de forma presencial no Paço Municipal, 5º andar - Ala Sul (avenida da Liberdade, S/N), das 9h às 16h, a partir do dia 6, seguindo até o preenchimento total das vagas.

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A iniciativa tem como foco o controle populacional de animais domésticos, além de contribuir para a saúde pública e o bem-estar animal. A microchipagem também é uma importante ferramenta de identificação, que aumenta as chances de localização dos pets em caso de perda.

Documentos necessários e critérios

Para efetuar o agendamento, os animais precisam estar previamente cadastrados no site do Debea, neste link, ou no aplicativo da Prefeitura de Jundiaí. No momento do atendimento, o tutor ou responsável deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento.

A orientação é que os interessados compareçam o quanto antes, já que as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente.

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